“Chica”: Felupz enaltece a Bahia quente e latina em novo clipe

O cantor baiano Felupz lançou, nesta sexta-feira, 30, o clipe de “Chica”, com participação do rapper China SD, exaltando o verão da Bahia e trazendo imagens da Baía de Todos os Santos, drinks afrodisíacos, dança, cores neon e o som envolvente dos tambores e beats afro.

Segundo o artista, o centro das atenções neste novo trabalho é o verão efervescente da Bahia e a beleza feminina baiana, se libertando dos rótulos e padrões.

A direção artística foi assinada por Eva Sattiva e Carol Tanajura e direção de fotografia por Eduardo Tosta.

“Sem dúvidas o sol iluminadíssimo no dia da gravação do clipe fez toda a diferença. Os looks ficaram ainda mais ressaltados e sem dúvidas refletiu muito nos corpos das meninas, de Felupz e nos outros envolvidos”, ressaltou.

Assista o clipe abaixo:

