Cheiro de Amor: veja imagens do palco da gravação do DVD

A equipe técnica da Banda Cheiro de Amor começou, na madrugada desta quinta-feira, 20, a montagem do palco flutuante que será utilizado durante a gravação do primeiro DVD do grupo sob comando da cantora Vina Calmon. O evento, gratuito, acontecerá durante as comemorações do aniversário de Salvador.

Contando com a mobilização da Transalvador, quatro carretas e um guindaste com lança, o palco está sendo montado e alguns elementos que vão compor a cenografia do show já estão sendo testados e instalados, como é o caso dos fogos de artifício e do equipamento que produzirá uma espécie de cortina d'água.

Em clima de comemoração pelos 465 anos de Salvador, o evento contará com convidados como Felipe Pezzoni, Levi Lima e Tomate.

Confira as imagens da montagem e do palco abaixo:

