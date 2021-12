Cheiro de Amor revela próximo convidado do Summer Time

A banda Cheiro de Amor já revelou quem será a próxima atração do Summer Time: a banda Harmonia do Samba, comandada por Xanddy. O cantor inclusive participou da primeira edição deste ano da festa, na última sexta-feira, 17, e deu uma canja. A segunda edição será na sexta-feira, 29 de setembro, às 21h, no Bahia Café Hall. Os ingressos custam R$ 60. As duas bandas também vão comandar "O Melhor Reveillón do Mundo", no dia 31 de dezembro, em Guarajuba.

A primeira edição do Summer Time teve a banda Capital Inicial como convidada. Dinho Ouro-Preto relembrou sucessos da banda como "Primeiros Erros" e canções do mais recente álbum, "Das Kapital", de 2010.

