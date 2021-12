Cheiro de Amor recebe Levi e Tatau em lavagem

A banda Cheiro de Amor vai comanadar a Lavagem do Yes, segunda-feira, 2, às 16h, no Terminal Náutico da Bahia. Os cantores Levi Lima, do Jammil, e Tatal, ex-Ara Ketu e que compôs a música Oyá, vão fazer uma participação especial no show da banda comandada por Vina Calmon.

O sertanejo Danniel Vieira vai fazer o show de aberutra da festa. Os ingressos custam R$ 60.

