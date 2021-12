Cheiro de Amor grava DVD ao vivo em março de 2014

A Cheiro de Amor vai gravar um DVD ao vivo, já sob o comando da nova vocalista, Vina Calmon, em meados de março de 2014, no Dique do Tororó. As participações especiais ainda não foram reveladas. Na Quarta-feira de Cinzas, Vina assume o lugar antes ocupado por Alinne Rosa.

"É um momento único na minha vida. Quero fazer minha história dentro da Cheiro, que já tem uma bela história", afirma a cantora, que considera uma grande responsabilidade assumir os vocais da banda. Além de Alinne Rosa, Márcia Freire e Carla Visi também integraram o grupo.

Pernambucana de Santa Maria de Boa Vista, Vina Calmon tem 26 anos e é filha de baianos. Até então desconhecida do grande público, já comandou a banda Axerife por cinco anos. Antes, cantava forró no Rio Grande do Norte.

Segundo ela, a música esteve presente em sua vida desde a infância, mas foi aos 16 anos que começou a cantar profissionalmente. "A música me fez viver muitos estilos. De axé a forró, balada, seresta... Também cantei em barzinhos, voz e violão", relembra.

Mas a cantora sempre teve uma admiração grande pelo axé music. "Eu sempre quis ser cantora de axé. Eu via Daniela Mercury cantando e ficava imitando. Ivete, Carla Visi e Gilmelândia também são referências para mim", declarou Vina Calmon.

adblock ativo