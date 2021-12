Cheiro de Amor e mais bandas se apresentam no Rio Vermelho

As bandas Cheiro de Amor, Seu Maxixe, Kart Love e Resenha Samba Clube se apresentam na quarta edição do Hotel Abençoado, que ocorre nesta sexta-feira, 11, a partir das 22h, no Hotel Pestana.

A festa exalta as tradições locais e explora a magia e sincretismo da nossa cultura, em uma mistura de música, performances e misticismo, além de um ambiente decorado de acordo com a ideologia do evento.

Para compor o cenário serão usados caixotes com sal grosso na entrada, folhas e banho de cheiro, imagens de santos, painéis de pontos turísticos, oratório e mobiliário rústico.

Os ingressos serão vendidos por R$ 60, e ainda há um pacote de R$ 260 para o casal que quiser se hospedar no hotel.

