Cheiro de Amor é atração do Cubo Show nesta terça

A banda Cheiro de Amor e a banda O Liberato são atrações desta terça-feira, 22, do projeto Cubo Show, realizado pelo Shopping da Bahia. As apresentações acontecem das 17h às 19h (Cheiro de Amor) e das 19h30 às 21h30 (O Liberato).

No projeto, o grupo ou artista convidado se apresenta dentro de um cubo de vidro, totalmente isolado acusticamente. Enquanto isso, o público ouve, gratuitamente, a apresentação por meio de totens com headphones fixos. Além disso, o público também tem a opção de ouvir o áudio no seu próprio celular, por meio de conectividade WI-FI, no site do evento (www.cuboshow.com.br).

