Cheiro de Amor antecipa o verão com o Summer Time

As chuvas e as baixas temperaturas que vêm passeando por Salvador nos últimos dias nos lembram que ainda estamos na estação mais fria do ano. Mas, para a banda Cheiro de Amor, já está na hora de começar a falar de verão. Por isso o projeto Summer Time, que costumava ser realizado a partir de setembro, foi antecipado em um mês.

A programação da sexta edição começa nesta sexta-feira, 17, com show no Bahia Café Hall. E, pela primeira vez, o projeto vai além das fronteira baianas - amanhã, este mesmo show será apresentado em Aracaju.

"Este ano preferimos começar mais cedo, para aproveitar mais e esticar um pouco o Verão", diz a vocalista Alinne Rosa. A banda anfitriã recebe como convidados os rapazes do Capital Inicial.

O show da banda baiana está estimado em pouco mais de duas horas. É tempo suficiente para incluir no set-list algumas músicas que ficaram grudadas na memória dos fãs do início da década de 1980 até hoje.

Jangada, Pensa em Mim, Lero Lero e Vai Sacudir, Vai Abalar estão entre elas. "Quando o show é em Salvador, a gente faz um repertório de sucessos bem especial. Mas tem alguns pot pourris. Não dá pra resumir o repertório de uma banda com 30 anos em duas horas", reconhece Alinne.

Se algum hit ficar de fora, pode pintar em um dos próximos shows do Summer Time, que seguirá até as vésperas do Carnaval. "Todo show vai ser diferente", garante a vocalista.

Alinne Rosa também promete novidades para esta noite. A cantora irá apresentar ao público pelo menos três músicas do novo disco, ainda sem título, que está em fase de masterização e deve ganhar lançamento oficial no próximo mês.

As apostas vão para Eu e Você, Apetite (gravada em parceria com Xanddy, do Harmonia do Samba) e Amor de Sobremesa. Esta última, que já frequenta a programação das rádios, mostra o flerte da axé music com o tecno-brega.

A faixa registra um dueto de Alinne Rosa com o cantor Pablo, com quem ela já dividiu o palco. Diga-se de passagem, a cantora promete surpreender o público com um convidado especial. Será que é o cantor de arrocha que dará o ar de sua graça?

Capital Inicial também possui um repertório trintão, que não pode dispensar hits como O Passageiro, Natasha, Fogo, Independência e Cai a Noite, além de sucessos remanescentes da banda Aborto Elétrico, como Que País É Esse?, Veraneio Vascaína e Geração Coca-Cola.

Mas Dinho Outro Preto manda avisar que o foco do show está em Das Kapital, 12º CD de estúdio da banda, lançado há dois anos com a promessa de arejar o rock da banda com pitadas de punk, pop e balada. Depois da Meia Noite, Como Se Sente, A Menina que Não Tem Nada, Ressurreição e Eu Quero Ser Como Você são algumas das faixas do novo trabalho.

Além do show deste sábado, 18, em Aracaju, uma outra chance de conferir a performance da banda fica para o dia 25, durante o Festival de Inverno Bahia, em Vitória da Conquista.

