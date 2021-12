Cheiro de Amor abre sua temporada de pré-verão

O verão só chega oficialmente em meados de dezembro no Brasil. Mas, enquanto a temperatura não para de subir, o público já pode curtir o início da temporada do pré-verão, marcada pela primeira edição de 2014 do Summer Time, a tradicional festa comandada pela banda baiana Cheiro de Amor.

No oitavo ano de realização do evento, a ordem é conferir o novo show da banda anfitriã. Dessa vez, a atração convidada para a abertura do evento é a brasiliense Capital Inicial. A tradição é aliar o axé do Cheiro de Amor a um ritmo diferente. Além do Capital Inicial, que retorna à festa, já passaram pelo palco do Summer Time nomes da música como Nando Reis, Pablo, Paula Fernandes e Biquíni Cavadão.

Hoje, no Barra Hall, a banda baiana abre as alas da temporada com um novo show, intitulado BemVina. O nome faz uma brincadeira em forma de boas vindas à nova vocalista dos donos da festa, a pernambucana Vina Calmon, que realiza o seu primeiro Summer Time, às 22 horas.



Desde o Carnaval deste ano, o Cheiro de Amor tem uma nova cantora. O estreante show é uma forma de marcar a trajetória de Vina no Cheiro até então. "Esse vai ser o meu primeiro Summer Time à frente da banda Cheiro de Amor, então vai ser um momento muito importante", diz a vocalista da banda.

Novidades

Na primeira edição do Summer Time da temporada, o Cheiro de Amor vai lançar, além do novo show, o repertório do DVD Nas Águas, gravado em meio às comemorações dos 465 anos de Salvador e que integrou a programação do Festival da Cidade, no Dique do Tororó, em março deste ano.

O DVD resgata as raízes da banda, além de reforçar a musicalidade baiana através de participações especiais como Mariene de Castro, Tomate, Felipe Pezzoni e o Olodum. No setlist, canções inéditas como Jasmin e Swing de Mainha, além da apresentação de clássicos da banda. "É um evento novo com essa nova cara do Cheiro", reforça Vina.

Na estrutura da festa, estacionamentos, bares e um camarote open bar. No palco, cenários virtuais de led dão cara nova ao Summer Time, que já recebeu uma média de 120 mil pessoas ao longo de cerca de 20 apresentações.

O show de abertura fica por conta do rock da banda brasiliense Capital Inicial, comandada pelo vocalista Dinho Ouro Preto, que apresenta o show da turnê de seu último disco, Viva a Revolução, inspirado nas manifestações de junho de 2013.

