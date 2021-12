Charlie Brown Jr. volta a Salvador em dezembro

A banda santista Charlie Brown Jr. volta a Salvador para um show que acontece no dia 21 de dezembro, às 22 horas, no Bahia Café Hall. Os ingressos custam R$40 (pista) e R$80 (camarote) e já estão à venda no local.

O grupo se apresenta na capital baiana com a formação original. Chorão, Champignon, Marcão e Thiago vão relembrar sucessos como "Proibida pra mim", "Te levar", "Zóio de Lula", "Rubão", entre outras. Apenas o baterista Renato Pelajo não voltou para a banda.

O show de abertura ficará por conta do grupo Massa Sonora, que tem como influências o rock de Pearl Jam, Metallica e Raimundos.

