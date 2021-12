Charlie Brown Jr faz show em Salvador

A banda Charlie Brown Jr volta a Salvador para participar do Bahia Music Festival, que acotnece no dia 21 de dezembro, às 22h, no Bahia Café Hall. A banda Massa Sonora vai fazer o show de abertura e um setlist de DJs vai animar os intervalos.

O CBJr retorna à capital baiana com formação original e depois de um ano sem apresentações. O grupo, que comemora 20 anos em 2012, mostra no palco o seu novo álbum ao vivo, Música Popular Caiçara, lançado esse ano em CD e DVD. Os ingressos custarm R$ 40 (pista) e R$ 80 (camarote).

