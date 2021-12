Charles Theone canta o sertão em seu mais novo single

Inspirado por um pedido de seu pai, o cantor pernambucano Charles Theone lançou, nesta quinta-feira, 2, o seu novo single, ‘Inajá Iê’, um xote inspirado no regionalismo de Luiz Gonzaga e na progressividade de Alceu Valença. A faixa, presente no álbum ‘Forró Colorido’, ja está disponível nas principais plataformas digitais.

Celebrando um Nordeste florido e cheio de vida, a composição, que retrata a história do compositor e poeta, apresenta um enredo sobre a importância de levar a cultura da região, destacando suas belezas, abundância, diversidade e recursos naturais.

“Compor e cantar ‘Inajá Iê’ é um mergulho na minha história e um cheiro na alma do meu povo, é um aboio de agradecimento de onde vim e por tudo que sou. Nessa canção eu falo da minha trajetória pelo mundo, do amor que eu tenho pelo Brasil e pelo nosso nordeste, por Recife e Olinda, e pela minha cidade Inajá, no Sertão do Moxotó. Essa canção é um abraço no meu povo e nas minhas origens”, ressalta.

Sempre presente em sua terra, mesmo em meios as viagens que fez pelo mundo à frente do Maracatu Nação Pernambuco, Charles conta como foi o processo de reconexão com suas raízes no sertão para a criação do álbum ‘Forró Colorido’.

“Mesmo tendo viajado o mundo e já estando na estrada há muito tempo, eu sempre voltava para matar a saudade da família e coisas que tanto amo no meu sertão. O que mudou foi eu exercitar mais ainda o meu olhar para enxergar na simplicidade do meu povo e da minha terra os verdadeiros valores da vida”, explica.

Além da canção, o cantor lançou em seu canal do Youtube, o ClipeDOC de ‘Inajá Iê’. Esse é o terceiro trabalho audiovisual da trilogia que possui a estética de filme rural, gravado no Sertão Profundo.

