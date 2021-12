Céu, Ed Motta e João Donato estão em lista prévia de melhores da música da APCA

A batida contagiante do BaianaSystem ou o retrô pop de Céu? O jazz libertário de Ed Motta ou o soul sintético da carioca Mahmundi? A batalha promete ser quente para que seja decidido o melhor disco de música popular lançado em 2016. E só estamos na metade do ano. A reportagem revela, com exclusividade, os discos e shows que entraram na lista prévia reunida pelo júri especializado, na manhã desta segunda-feira, 15.

Formado por Alexandre Matias, José Norberto Flesch e Marcelo Costa, o corpo de jurados decidiu por reunir em uma prévia os trabalhos que mais chamaram a atenção em um ano que, de forma despretensiosa, entregou grandes trabalhos - no estúdio e no palco. A ideia é que a lista seja um balanço do fino que aconteceu até aqui.

Em 2016, houve espaço para experimentação e boas músicas. Como o trabalho Ascensão, de Serena Assumpção, cantora que morreu neste ano, não sem antes deixar esse disco para ser lançado. Um álbum que reúne canções a orixás em uma roupagem arrojada, lançado após despedida dela.

Entre os dez discos selecionados na prévia, há espaço ainda para a Tatá Aeroplano em um mergulho profundo na psicodelia com Step Psicodélico, DeFalla, que volta com Monstro, João Donato e o ótimo Donato Elétrico, o axé indie de Wado com Ivete, além dos já citados Baiana System, com Dias Cidades, Céu e e seu Tropix, Ed Motta com Perpetual Gateways e Mahmundi.

A lista de melhores shows inclui algumas das apresentações dos lançamentos do ano, caso dos shows de BaianaSystem, Céu, Donato com Bixiga 70 e Metá Metá. No palco, o destaque também vai para Emicida em sua apresentação vigorosa no Lollapalooza, o mesmo festival no qual Karol Conka se destacou a ponto de ser pré-selecionada. Há espaço para encontros, caso de Supercordas com Boogarins, em show na Clash, e Tulipa Ruiz e Marcelo Jeneci, dupla que lançou neste ano a adorável música Dia a Dia, Lado a Lado, em show no Sesc Pompeia. Killing Chainsaw e o tributo a Júpiter Maçã completam a lista.

O resultado final será anunciado ao final de 2016.

Melhores discos do primeiro semestre de 2016:

BaianaSystem - Duas Cidades

Céu - Tropix

DeFalla - Monstro

Ed Motta - Perpetual Gateways

João Donato - Donato Elétrico

Mahmundi - Mahmundi

Metá Metá - MM3

Serena Assumpção - Ascensão

Tatá Aeroplano - Step Psicodélico

Wado - Ivete

Melhores shows do primeiro semestre de 2016:

BaianaSystem no Sesc Pompeia

Céu no Sesc Pompeia

Emicida no Lollapalooza

João Donato + Bixiga 70 no Sesc Pompeia

Karol Conka no Lollapalooza

Killing Chainsaw no Z Carniceria

Metá Metá no Sesc Belenzinho

Supercordas + Boogarins no Clash

Tributo a Júpiter Maçã na Virada Cultural

Tulipa Ruiz + Marcelo Jeneci no Sesc Pompeia

