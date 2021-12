César Camargo Mariano: "Me dedico ao festival por 6 meses"

César Camargo Mariano foi um dos que participou da criação do Festival de Música de Trancoso. Ele conversou com o ATARDE sobre o nascimento do projeto e contou casos da carreira. Confira abaixo:

Como começou seu relacionamento com o festival? Você é curador de uma noite específica desde a primeira edição.

César Camargo Mariano: O relacionamento com o festival Música em Trancoso começou uns quatro ou cinco anos antes do primeiro (ano do festival). Portanto, participei de toda a filosofia da coisa. Por que eu tenho, temos um relacionamento muito bom, Sabine e eu, há muitos anos já. E sempre ela conversou comigo sobre isso e tal, "olha, eu tô com vontade de fazer assim, de convidar não sei quem para fazer um teatro, o arquiteto não sei quem, o cara que vem lá da França"... Enfim, sempre conversamos isso, mas muito antes do festival, então eu me sinto parte de tudo que acontece aqui. Até que por fim, ela teve a ideia de me dar uma noite. No decorrer, ela teve a ideia também de fazer a segunda noite com os convidados, o que eu achei ótimo. Então esse é o meu envolvimento com o festival, desde o primeiro.

Quando você planeja uma noite dessas, qual é o seu ponto de partida? Você parte de um artista, uma ideia?

César Camargo Mariano: Como ela me deu liberdade total, parto sempre de se fazer um link absoluto dessa filosofia, de não fugir dela. Que é informar, formar cabeças, trazer cultura. Então não tem sentido eu fazer uma noite, por mais que tenha esse rótulo de "Noite Bossa Nova", e digamos, abrir tocando com temas da bossa nova, O Barquinho, coisas que todo mundo já está cansado de ouvir, por que aí eu não estou informando, não estou trazendo nada de novo, não estou evoluindo a cultura em hipótese alguma. Você trazer... axé... trazer essas coisas populares de baixo nível não faz sentido. Então eu sempre parto - dentro dos meus parâmetros, do meu entendimento - de um nível um pouco maior - um pouco, não, bastante maior, compatível com o festival. Por que não me interessa ter uma noite exclusiva deslocada da ideia toda do festival. Tanto essa primeira noite, quanto a segunda. Então esse é o meu trabalho, que resolvi por mim mesmo, de seis meses por ano trabalhar nessas duas noites. Larguei tudo para fazer isso. Durante seis meses, eu me dedico a isso. Por que Ivan Lins (ano passado), por que Leny Andrade (2013), por que Noel Rosa, Paulinho da Viola - eu sempre achei o seguinte: numa noite dessas, é importante mostrar para esse povo o potencial de um músico e o potencial de um compositor, um cantor, um intérprete. Mas não tocando as músicas que as pessoas estão acostumadas, mostrando um outro lado. Então eu chego para o Paulinho ou para o Ivan e pergunto "que música que você gosta, me fala uma música que você adora de outros compositores?". A primeira que vem na cabeça, é com essa que a gente abre a noite. "E outra"? Essa também. É sempre um lado b do artista, que ele não costuma canta, que invariavelmente são músicas ricas que propiciam arranjos novos, leituras diferentes em termos de arranjos, interpretação. Paulinho falou "ah, eu gosto de uma música chamada Retiro". Eu estudei a música e tudo mais. "Olha, vamos fazer com o andamento na metade, bem lenta". Ele, "ah, vamos experimentar". A gente vem pra cá, ficamos quatro cinco dias aqui, nesse lugar maravilhoso, ensaiando, "laboratoriando" essas coisas. Isso é muito rico para todos. "Ah, não sabia que podia ficar assim a música e tal". Nem eu sabia, apesar de ter elaborado os arranjos, mas a coisa vai se transformando, vai virando, a cor, o formato, o tamanho da música, esse laboratório, esse festival na verdade propicia isso, o que é muito rico para todos nós que participamos. Os músicos estrangeiros que vem, não só os eruditos, os populares, sempre trago um de fora, esse ano foi o (vibrafonista norte-americano) Joe Locke, ano passado foi um harpista uruguaio, cada ano uma coisa assim, são conteúdos muito ricos que você pode dar para as pessoas, é o que eu procuro fazer dentro da filosofia do festival. By appointment (a pedido) da Sabine, evidentemente.

No show, você estava contando que tocou com Elizeth Cardoso (cantora que gravou as primeiras canções de Vinícius de Moraes e Tom Jobim), além de um episódio nos anos 1960 durante uma viagem em grupo para o Senegal em que o pessoal do samba da velha guarda ainda tinha uma certa resistência com a bossa nova, quer dizer: você pegou justamente este momento de transição do samba canção para a bossa nova, estava ali no momento da coisa. Era uma revolução necessária, as pessoas estavam esperando por uma coisa nova?

César Camargo Mariano: Não, não foi assim... consciente, programado. O que tinha de concreto nisso tudo, de palpável, é que os músicos mais novos que estavam começando, já naquela época já tinham uma informação um pouco mais ampla do que os criadores anteriores. Isso independente de gênero. O jovem de 14, 15 anos de idade que se interessava por música, já começava com uma informação mais ampla. Isso geralmente vinha dos Estados Unidos, da Europa. Você ligava o rádio ou ia numa loja de discos e encontrava uma "livraria" muito grande de coisas, você tinha acesso ao jazz, aos musicais da Broadway, trilhas de cinema que traziam coisas incríveis e chamavam nossa atenção. A gente saía do cinema e ia para casa, ávido por aquele som e não tinha. Aí pegava o violão e ficava tentando resolver aquela aridez, uma certa saudade que não tinha nada a ver com tempo, saudade daquilo que você não tem e nem sabe como ter. Isso fazia a gente se reunir nas casas dos outros no bar, o bar fechava cinco da manhã e você continuava lá ao piano, no violão, tentando resolver aquilo. Muita gente fala que foi um movimento da MPB, ou da bossa nova, mas não foi uma coisa pensada, aconteceu naturalmente, primeiro no Rio, depois São Paulo. Então muitos deles falavam daquela música que papai ouvia com uma coisa retrógrada que ninguém mais fazia não era mais tempo de Nelson Gonçalves,de Pixinguinha, Orlando Silva, de orquestra sinfônica, de grandes orquestras, isso passou. Agora é isso aqui, música mais intimista, mais elaborada, harmonia mais bonita e... não sei o que. Então eu digo que pintou um muro ali, dividindo essas duas coisas e só muito mais tarde isso começou a ser derrubado. Isso me incomodava muito. Aí quando fomos ao Senegal, a trupe que foi era mais do outro lado do muro, tradicionalista, eu achei ótimo, minha formação era aquela, desde moleque. Comecei a tocar jazz por causa daquilo e comecei a evoluir junto com a bossa nova por causa daquilo. Então eu não concordava então achei bonito quando fomos convidados a participar juntos no Senegal e no dormitório eu comecei a tocar uma música deles e de repente eles vieram e se aproximaram para cantar junto. Porra, o que está acontecendo aqui?

