Cerveja e Cia Folia terá uma terceira atração nesta edição

O Cerveja e Cia Folia vem com uma novidade nesta edição, além de Ivete Sangalo e Saulo, uma terceira atração surpresa ficará responsável para animar o público da festa que acontece no dia 17 de janeiro, no Espaço Praia do Forte.

O show de Ivete será baseado no seu DVD em comemoração aos 20 anos de carreira. Inovando, Ivete fará duas aparições no evento, uma no palco e outra em cima de um trio elétrico. Saulo não fica por menos, o cantor deverá cantar os sucessos do seu primeiro DVD em carreira solo.

O valor do ingresso é de R$ 80 (pista meia) e R$ 150 (camarote meia) e pode ser adquirido na Axé Mix Iguatemi e em balcões dos shoppings.

