Centenário de Caymmi é celebrado só pela família

Quando está no Rio, Dori Caymmi se hospeda no último apartamento dos pais, em Copacabana. Na fachada do prédio, uma placa homenageia Caymmi. Foi na cama que hoje Dori e Helena ocupam que Dorival morreu, no dia 16 de agosto de 2008, aos 94 anos, desgostoso com a longa internação da mulher que estivera a seu lado a vida toda, Stella.

As comemorações pelo centenário de Caymmi (a data é dia 30 desse mês) fizeram com que a estadia de Dori no País se estendesse dessa vez. A celebração da efeméride está concentrada na família. Ele e os irmãos, Danilo e Nana, lançaram ano passado um CD com treze faixas menos conhecidas do cancioneiro do pai, com o qual vêm se apresentando em shows pelo Brasil.

Em agosto, sob a direção de Dori e Mário Adnet, sai pela Biscoito Fino um disco com os grandes sucessos, repartidos entre os irmãos e o trio de ouro da MPB, que gravou com orquestra: Chico Buarque (Dora e Marina), Caetano Veloso (Saudade da Bahia e Sábado em Copacabana) e Gilberto Gil (Rosa Morena e O Samba da Minha Terra). O que é que a baiana tem? ganhou as três vozes. E os três Caymmis dividem Canção da Partida.

A neta Stella, filha de Nana, capitaneia o lançamento do livro infantil Dorival no Mar de Caymmi (Editora Água Grande), com texto de Lúcia Fidalgo, que narra a trajetória artística do baiano, e ilustrações de Leticia Lima. Dori ainda pretende editar 80 partituras do pai pela Casa da Palavra, mais uma iniciativa para perpetuar a obra singular.

Enquanto isso, nenhuma manifestação do governo da Bahia sobre qualquer homenagem. "Falou-se da possibilidade de um museu Carybé-Caymmi (o artista plástico foi grande amigo do compositor), mas nunca mais. Essas coisas têm que ser espontâneas, como foi, no Rio, a estátua na praia de Copacabana", acredita Dori.

