Cenas inéditas dos Beatles estão na web

Um vídeo inédito que mostra os Beatles em uma loja de "fish and chips" e cantando em um ônibus durante a rodagem do filme "Magical Mistery Tour", de 1967, foi divulgado nesta terça-feira, 2, no site thespace.org.

Trata-se de quatro minutos de um filme no qual é possível apreciar John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr viajando de ônibus e fazendo uma parada, junto ao resto dos ocupantes, em uma loja de "fish and chips" em Somerset, no leste da Inglaterra.

Estes trechos foram recuperados por uma equipe do programa da "BBC Arena" enquanto preparava um documentário.

Embora o vídeo publicado não tenha som ambiente, ele é acompanhado de uma música de fundo, cantada pelos meninos de Liverpool, no ônibus que os transportava para uma cidade na região de Cornualles.

Apesar de "Magical Mistery Tour" ter deixado a crítica e a audiência perplexas, recentemente saiu à venda, em DVD, uma nova versão remasterizada do filme.

O site encarregado da publicação das imagens, "The Space", é um projeto impulsionado pela Arts Council e a "BBC", que criou uma nova seção, The Arena Hotel, encarregada de armazenar material de arquivo de antigos programas da rede pública britânica.

Segundo o editor da "Arena", Anthony Wall, a cena na loja de pescado frito "captura perfeitamente o fabuloso mundo dos The Beatles nesta época".

