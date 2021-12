Cena de Cinema chega a sua última edição nesta sexta-feira

A festa Cena de Cinema chega a sua última edição do ano nesta sexta-feira, 7, no Portela Café. Com a banda Herbert & Richard, o evento temático reúne música e projeção de vídeos. Os cantores Alex Góes e Eva Cavalcante (show Duetos/Confraria da Música), Camilo Aggio (Les Royales), Glauber Guimarães (Glauberowsky Orquestra e a Teclas Pretas) e Teago (Maglore) também participam do show, que conta com repertório baseado no rock e baladas.

