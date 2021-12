Celo Dut lança clipe de ‘Fardas e Fadas’ e marca estreia de Baco Exu do Blues como diretor

Marcando o início da sua carreira solo, o cantor e compositor baiano Celo Dut lançou, nesta quinta-feira, 15, o clipe do single ‘Fardas e Fadas’, que conta também com o rapper Baco Exu do Blues como diretor. Disponível no canal no YouTube do selo 999 e nas plataformas digitais, o artista descreve o novo trabalho como um “desabafo como homem negro, jovem e pai”.

“Como homem negro, aprendi que mesmo me tornando caçador, sempre serei presa”, diz o artista ao final do clipe, que é carregado de referências à ancestralidade negra e discute também sobre o racismo estrutural.

“Isso foi quando realmente constatei que a estrutura racista é real e mortal. Por mais que eu seja munido de informação, poder, dinheiro e princípios, sempre vou ser uma possível presa dessa estrutura, porque ela precisa da minha existência pra viver”, contou Celo Dut, em entrevista ao Portal A TARDE.

Ele declarou que a música é mais um desabafo do que um protesto. Como homem negro, jovem e pai, Celo Dut relatou que é uma conexão inevitável e que só de passar dos 18 anos já se considera um ato político.

Baco Exu do Blues na música e no audiovisual

O clipe de ‘Fardas e Fadas’ também marca a estreia de Baco Exu do Blues como diretor. “Trabalhar com Diogo é sempre muito bom. Ele é do tipo de artista/diretor que sempre consegue extrair e elevar ao máximo os outros artistas ao seu redor, o que torna os trabalhos sempre de alto nível”, afirmou Celo Dut.

Exu do Blues descreveu a experiência como “bem doida” e uma das mais desafiadoras que já teve. Ele ainda contou que está bastante focado e que tem o objetivo de assinar a direção e roteiro de clipes, filmes e séries. Questionado, ele disse que ainda não pode falar sobre isso, mas que vem por aí.

Além de dirigir o clipe de Celo Dut, Baco Exu do Blues já havia participado do clipe de ‘Ameaça’, do cantor Vírus. Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, ele relatou que sempre teve vontade de se jogar na área de audiovisual e ‘Ameaça’ foi uma primeira tentativa.

“Eu fui aprendendo como era que acontecia a coisa, então eu considero um aprendizado o clipe com Vírus. Agora, como clipe de Celo Dut eu já estava um pouco mais maduro, mais à frente das coisas. Eu acho que deu super certo, amo o clipe de ‘Ameaça’, mas a minha visão como diretor e as influências que eu tenho me moldaram como artista num geral, eu deixo muito na cara nesse clipe com Celo Dut, por isso eu considero mesmo o meu primeiro trabalho real”, contou Baco, afirmando ser apaixonado por cinema e audiovisual.

“Eu acompanho de uma forma muito intensa tudo o que acontece no mundo do audiovisual, sou vidrado, já acompanhava entrevistas de diretores, sempre quis saber como é que faz isso acontecer. Eu acho que sempre tive vontade, mas nunca tive a coragem de botar a cara pra fazer”, finalizou.

Assista abaixo o clipe de 'Fardas e Fadas':

Ashley Malia Celo Dut lança clipe de ‘Fardas e Fadas’ e marca estreia de Baco Exu do Blues como diretor

adblock ativo