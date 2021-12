Celo Costa e Maviael Melo se apresentam nesta terça no Sesc Pelourinho

O forró e o cordel serão as inspirações para o show “Cantoria, Forró e Poesia”, estrelado pelos cantadores Celo Costa e Maviael Melho, nesta terça-feira, 06, a partir das 19h30 no Teatro Sesc Pelourinho.

Numa mistura de poemas e canções autorais, os artistas trazem olhares sonoros de clássicos da música brasileira, proporcionando um ambiente intimista e descontraído, fazendo com que as canções brinquem com histórias contadas. Na ocasião os artistas receberão como convidado o o multi-instrumentista Rodrigo Sestrem. O público baiano ainda poderá conferir o espetáculo nos dias 13 e 29 de novembro, com as respectivas participações de Verlando Gomes e Flávia Wencesclau. O show ainda contará com as companhias sonoras dos instrumentistas Rodrigo Sestrem (Flauta) e Tico Franco (Percussão).

Os ingressos custam R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira) e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

