Celebrando 30 anos, Rock Concha divulga atrações de nova edição

No dia em que se comemora o Dia Mundial do Rock, 13 de julho, o Rock Concha estará completando 30 anos. O evento irá acontecer nos dias 13 e 14 de julho, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. (Confira programação abaixo)

No primeiro dia a programação conta com Camisa de Vênus, Ratos de Porão, Malefactor e Drearylands, já no segundo dia, será a vez de Planet Hemp, Pedro Pondé e Alquímea.

O Rock Concha trouxe em suas primeiras edições grandes nomes daquela geração, como Paralamas, Marina, Capital Inicial, Ira!, Titãs e Kid Abelha, dentre outros.

O festival, que ficou mais de 20 anos fora do ar, retornou em 2012 com bandas como Sepultura, Frejat, BaianaSystem, Efeito Manada, Pitty, Raimundos, Vivendo do Ócio e Teatro Mágico. Desde o hiato, já aconteceram sete edições do festival, que reuniu mais de 40 bandas e artistas.

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelos canais da Ingresso Rápido.

