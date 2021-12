Celebração jazzística em dois dias no Rio Vermelho

Desde a celebração do Dia Internacional do Jazz (30 de abril), cidades de várias partes do mundo vêm realizando festivais que exaltam a riqueza do gênero musical. Na capital baiana a comemoração chega neste fim de semana. No sábado, 7, e no domingo, 8, o Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, recebe a segunda edição do Festival Salvador Jazz, com uma programação diversificada de música instrumental.

O evento, aberto ao público, traz mais de dez atrações, entre artistas locais e convidados de fora do estado, distribuídos nos dois dias. No palco, performances de nomes consagrados como Armandinho, Hamilton de Holanda, Mou Brasil, Letieres Leite e Toninho Horta.

A primeira edição do festival aconteceu em janeiro do ano passado, logo após o Réveillon, como parte das comemorações do Ano Novo. "Mas desta vez a gente entendeu que o jazz merecia um destaque especial dentro da estratégia de ocupação dos espaços públicos. Por isso desvinculamos ele de outras festas", explica Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), responsável pela realização do evento.

Segundo Edington, a aceitação do público foi tão positiva na primeira edição que o festival passou a integrar o calendário oficial da cidade. Fato comemorado pelo guitarrista Armandinho.

"A melhor coisa que pode acontecer é levar a música instrumental para o povão. A grande mídia ainda não difunde porque são músicas que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Para mim, o público é como criança. Se você só dá a ela o que não presta, ela cresce se acostumando com aquilo", opina o músico.

Encontros

Algumas das apresentações deste sábado e domingo serão marcadas por encontros no palco. Em um deles Armandinho convida o bandolinista Hamilton de Holanda, vencedor do Grammy Latino 2015 na categoria Melhor Canção Brasileira.

"Vamos tocar coisas que a gente já conhece e que gostamos. Como ele tem mais ou menos a mesma base musical que eu, do chorinho e do samba, vamos partir daí. E por se tratar de um festival de jazz, o improviso será uma marca dessa apresentação", revela o guitarrista baiano, que ainda estará acompanhado por Yacoce Simões (teclado), Cesário Leony (contrabaixo) e Manoel Magno (percussão).

"Quando a gente improvisa e deixa a criatividade mandar na hora do show, é uma surpresa para o público, mas também para a gente. E isso é muito gostoso", acrescenta Hamilton de Holanda, que faz questão de destacar Armandinho como uma referência musical para ele desde a infância, quando conheceu o músico baiano.

Outras parcerias musicais serão formadas durante o festival. A Orquestra Afrosinfônica contará com a participação do guitarrista Toninho Horta. O mestre de percussão Gabi Guedes, com o projeto Pradarrum, recebe o tecladista Donatinho. O guitarrista Mou Brasil convida o trombonista Raul de Souza. E o grupo Skanibais toca ao lado da banda Retrofoguetes.

Baia Brass Musical, Janela Brasileira, Sexteto 1deCada, Letieres Leite Quinteto e grupo SSA - Sol Soteropolitano Ambulante (com apresentações itinerantes nos intervalos de cada show) completam a programação.

Programação

SÁBADO - das 16h30 à 0h

Baia Brass Musical

Janela Brasileira

Gabi Guedes e Donatinho

Orquestra Afrosinfônica com Toninho Horta

Skanibais com Retrofoguetes

SSA



Domingo - 16h30 às 22h30

Sexteto 1deCada

Mou Brasil e Raul de Souza

Letieres Leite Quinteto

Armandinho e Hamilton de Holanda

SSA

