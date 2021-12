CD São João Nordestino reúne artistas do forró em prol de uma causa beneficente

Como resistir ao som do fole da sanfona, ao toque da zabumba? Se dançar forró é bom, melhor ainda é quando o ritmo vem acompanhado de uma bela ação social. Esta é a proposta do CD São João Nordestino, que acaba de ser lançado pelo selo Biscoito Fino. Com 20 músicas, o trabalho reúne clássicos do cancioneiro popular, como Meu Pitiguari, de Agripino Aroeira e Rosilda Santos; O Xote das Meninas, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas; ou ainda Vem Morena, também do Mestre Lua.

As músicas são interpretadas por grandes artistas, como Alceu Valença e o filho Cecéu, Trio Nordestino, Genival Lacerda, Edilza Aires, Terezinha do Acordeon, banda Fulô de Mandacaru, entre outros. Ione Costa, idealizadora do projeto, conta que o disco é uma grande homenagem ao Nordeste. "Sou carioca mas vivo há 10 anos em Recife e tenho paixão por forró. Em 2017 lançamos esse CD numa versão independente e de alcance regional, mas agora a Biscoito Fino lança para todo o Brasil", conta.

O disco ainda traz um encarte com a letra das músicas e desenhos no melhor estilo do cordel. Um projeto gráfico de Branca Escobar. Através dele é possível cantar com Flávio José "Ai que saudades que eu sinto/ Das noites de São João/ Das Noites tão brasileiras nas fogueiras/ Sob o luar do sertão" (Noites Brasileiras, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas), ou ainda acompanhar Fagner entoando "Ai São João do Carneirinho/ Você é tão bonzinho/ Fale com São José" (São João do Carneirinho, de Luiz Gonzaga e Guio de Moraes).

Beneficente

Além da qualidade sonora, o CD São João Nordestino tem caráter 100% beneficente e a renda obtida com a venda do álbum será revertida para os meninos e meninas da creche Nossa Senhora da Boa Viagem, localizada na comunidade de Entra Apulso, no Recife.

"A creche atende 110 crianças e está numa situação difícil. Depende de doações para sobreviver", afirma.

Segundo Ione, os artistas se mostraram solidários e de imediato aderiram ao projeto. "Eles foram maravilhosos, só tem gente do bem", diz. Mesmo quem estava longe fez questão de participar da ação. "Fagner e Alceu gravaram no Rio de Janeiro", conta. O repertório foi uma escolha conjunta entre Ione, Terezinha do Acordeon e Genaro.

O CD está disponível em algumas lojas físicas e também pode se encontrado no site biscoitofino.com.br. Nada mau dançar forró ao som de uma boa causa.

