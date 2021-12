CD e DVD celebram a genialidade do maestro Tom Jobim

O dia que, vivo fosse, o maestro soberano Tom Jobim teria completado 90 anos foi em 27 de janeiro. Chega “atrasado”, portanto, o CD / DVD Jobim, Orquestra e Convidados, de Paulo Jobim e Mario Adnet.

Mas isto não é importante. O que importa é que a música que sai deste lançamento é grandiosa e faz jus à genialidade de um maiores brasileiros de todos os tempos. Homenagear Tom Jobim – vamos combinar – nunca é demais.

“O Tom, além de todo o talento que tinha, se desenvolveu muito, estudou muito. Então ele fazia uma música muito inteligente, sofisticada e, ao mesmo tempo, educada, generosa. É tudo o que a gente precisa no Brasil, a receita do que a gente precisa”, afirma Mario Adnet.

“Ele passa incólume nessa lama toda que vivemos aqui. É uma das melhores coisas que temos, representa a riqueza de nossa música”, acrescenta.

Com o compositor (e herdeiro) Paulo Jobim e o violonista e arranjador Mario Adnet à frente, Jobim, Orquestra e Convidados oferece exatamente aquilo que o título diz: dez músicas de Tom (compostas com diversos parceiros), mais três de Paulo, executadas pela dupla, acompanhados de uma orquestra de cordas e diversos convidados – além do Quarteto Carlos Gomes em duas faixas (no lugar da orquestra).

Ambiência de salão

É importante notar que não se trata de um DVD de “show”, gravado diante de uma plateia. “Gravamos as bases em estúdio (Biscoito Fino) e depois as cordas e sopros na Sala de Ensaio nº 1, um estúdio enorme na Cidade das Artes, aqui no Rio”, conta Mario.

“Então ficou com um som muito bom por causa dessa sala. Foi o engenheiro de som, Gabriel Pinheiro, que deu a ideia. E realmente fez a diferença. Tem ambiência, não precisou “dobrar” cordas (truque de duplicar o arquivo de som artificialmente)”, diz.

Paulo e Mario tem experiência neste tipo de empreitada. Em 2002 gravaram o CD / DVD Jobim Sinfônico, registro de um concerto com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ganharam o Grammy Latino (Melhor CD Clássico), e indicação ao Grammy americano (categoria Crossover).

Vozes: Luiz Pié, Mario Adnet, Júlia Vargas, Alice Caymmi, Alfredo Del–Penho, Dora Morelenbaum, Vicente Nucci e Antonia Adnet (Foto: Leo Aversa / Divulgação​)

Renovar e conservar

Um outro dado interessante deste Jobim, Orquestra e Convidados é que, entre estes últimos, não há um medalhão sequer – há, sim, alguns descendentes deles: Alice Caymmi (filha de Danilo), Daniel Jobim (filho de Paulo), Antonia Adnet (filha de Mário), Dora Morelenbaum (filha de Jaques) e Vicente Nucci (filho do Cláudio Nucci, ex-Boca Livre.

Outros convidados são Alfredo Del-Penho , Luiz Pié, Júlia Vargas e o violonista fenômeno Yamandu Costa, emprestando seu toque gaúcho ao tema Um Certo Capitão Rodrigo, composta por Tom com Ronaldo Bastos para a série O Tempo e o Vento, baseada na célebre obra de Érico Veríssimo.

“Essa foi uma ideia de minha mulher (e coordenadora geral do projeto), Mariza. Estava na hora de trazer essa nova escola, por que todos que estão aí mais velhos já fizeram Tom Jobim. Tem alguns filhos de peixe e outros não”, conta.

Se houve vontade de renovar na escolha dos intérpretes, o movimento na hora de arranjar foi exatamente o oposto: nem uma nota dos arranjos originais foi mudada.

Inclusive, quatro faixas tem os arranjos originais do maestro alemão Claus Ogerman (1930-2016), que trabalhou muito com Tom: Águas de Março, Chovendo na Roseira, Valse e O Amor em Paz.

“O Paulinho tem esses arranjos (partituras) conservados no Instituto Tom Jobim, então resolvemos homenagear também o Claus, que morreu ano passado. Ele trabalhou com o Tom em diversos álbuns, inclusive o primeiro que ele gravou nos Estados Unidos (The Composer of Desafinado Plays, Verve, 1964). Ele foi muito presente na vida e na carreira do Tom”, conta.

Depois de lançar o CD / DVD dia 21 último no Rio, Mario e Paulo agora estudam uma forma de rodar pelo país com este concerto, e deixa uma dica: “Nossa ideia é fazer com orquestra locais, eu iria com o Paulo e mais uma banda base (baixo, piano, bateria) e nos juntaríamos as orquestras de cada capital. Espero que alguma orquestra da Bahia se interesse. Seria maravilhoso”, conclui Mario Adnet.

