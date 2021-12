CD da cantora Mart´nália é um mix de produtores, compositores e repertório variado

Em muitos aspectos o novo disco de Mart'nália é misturado. Repertório, produtores, compositores, energia e, enfim, título. O nome reforça esse desejo estético para o trabalho, sucessor do ao vivo Mart’nália Em Samba. Lançado pelo selo Biscoito Fino neste mês de janeiro, o álbum + Misturado reúne os diferentes caminhos seguidos pela artista em sua discografia.

“Essa escolha significa todas as misturebas e mart’nalices que fiz ao longo do tempo na minha vida de artista carioca”, fala a cantora em entrevista bem humorada e informal ao A TARDE. Rejeita, de imediato, a definição de intérprete. “Cantora até sou, mais ou menos. Artista carioca fica mais completo”, diz, com sotaque carrregado e aos risos.

Ela juntou um time de músicos para produzir separadamente as canções de + Misturado: Arthur Maia, Claudio Jorge, Dadi, Ivan Machado e Zé Ricardo. A obra tem 14 faixas, oito inéditas e seis regravações. Vai de Estrela, clássico de Gilberto Gil, e Linha do Equador, de Djavan e Caetano Veloso, até o medley Ela Disse-me Assim / Loucura (Lupicínio Rodrigues) e Tempo de Estio, do lado B de Caetano.

Parcerias variadas

“Havia pedido uma para Caetano, mas ele não entregou a tempo. Então gravei essas. Tenho boas lembranças de Tempo de Estio, sempre me passou uma sensação de liberdade. E sonhei com ela. E todas do Gil foram feitas para mim (risos)”, diz. Ela revela que, no final da turnê do trabalho anterior, recebeu pedidos de inclusão no roteiro do espetáculo. “A galerinha que curte uma coisa misturada começou a pedir as baladas. Virou o show Misturado”.

Isso não significa que a cantora fez o novo trabalho apenas para agradar esse público. “O fio condutor sou eu mesma. Entra o meu lado e a mistura de produtores. Os outros discos têm um produtor só, um é Caetano, outro Bethânia, outro Djavan, Arthur Maia. E agora são vários músicos, instrumentistas. O disco é resultado do que nasci fazendo. A primeira música que entrou foi Se Você Disser Adeus, do Geraldinho (Azevedo). Estava guardada e há dois anos decidi gravar”. Ela canta com o pernambucano no disco.

As inéditas são parcerias de Mart’nália com outros autores, a exemplo de Mombaça, em Tomara, e Zé Katimba e André da Mata, em Vem Cá, Vem cá..., ou feitas por compositores menos conhecidos. Teresa Cristina assina com Mosquito Ouvi Dizer e Tom Karabachian, filho de Moska, divide com Cris Sauma a música Melhor Para Você.

Logo na abertura do álbum, Mart’nália vai na cadência do samba em dueto com o seu pai, Martinho na Vila. “Toda vez que vou montar um repertório só me mandam samba ou música de macumba. Então eu queria sair um pouco, mas não sai de mim totalmente, graças a Deus. Para começar quis colocar esse. Queria misturar, tem o partido alto da Teresa Cristina e do Mosquito, o mela cuecão Eu Te Quero Agora, do Zé Ricardo”, lista.

Martnália faz 30 anos de carreira fonográfica em 2017, mas não pretende celebrar o marco. “Não ligo para isso. Não sou muito de fazer planos”. O que ela quer mesmo é aproveitar o verão entre o Rio de Janeiro e Salvador. Participa com Martinho da Vila da próxima edição do Sarau du Brown, 19 de fevereiro, no Museu Du Ritmo. “Vou passar uns dias aí, já sei que está fervendo, porém, mais calmo que no Carnaval. E Carnaval é no Rio, não tem jeito”, completa.

* Sob a supervisão da editora-coordenadora Simone Ribeiro

