"Cazuza - Pro Dia Nascer Feliz" abre sessão extra

O Musical "Cazuza - Pro Dia Nascer Feliz", abriu uma sessão extra para aqueles que não conseguiram garantir um dos ingressos disponibilizados. O espetáculo contaria apenas com as sessões que já estavam agendadas para o sábado, 23, às 21h e para o domingo, 24, às 18h. Com a alteração, o dia 23 terá duas sessões, uma às 17h e a outra que permanece às 21h. A apresentação do dia 24 segue sem alterações.

No espetáculo, a trajetória intensa e breve de Cazuza é abordada. O ator Emílio Dantas interpreta o cantor e compositor que permanece despertando interesse do público gerações após seu auge. O musical traz mais de 20 canções, incluindo sucessos como "Ideologia", "Bete Balanço" e "Codinome Beija-Flor".

