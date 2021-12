Cavern Beatles toca no Red River Café neste sábado

A banda Cavern Beatles vai apresentar neste sábado, 9, a partir das 23h, um repertório de sucessos da clássica banda inglesa. Realizado no Red River Café (Rio Vermelho), o show tem composições de todas as fases do famoso grupo. A verossimilhança dos figurinos é outro elemento forte da apresentação.

Os covers também colocam no set list músicas de outros artistas nacionais e internacionais como Elvis, Rolling Stones e Raul Seixas. Os ingressos custam R$ 30. Informações: 3023-2043

