Cavalera Conspiracy retoma a essência do thrash

A rigor, uma banda norte-americana - mesmo que liderada pelos irmãos mineiros Max e Igor -, o Cavalera Conspiracy engrossa, neste domingo, a pálida lista de atrações internacionais a visitar Salvador.

Fundada em 2006 após a reconciliação entre os irmãos, a banda se apresenta pela primeira vez na cidade em meio a uma turnê sul-americana que passa pelo Brasil, Chile, Argentina e Equador em 14 shows.



As apresentações servem para a banda esquentar os tamborins para o lançamento do seu terceiro álbum, Pandemonium, a sair em novembro.



"É o nosso disco mais rápido e agressivo", avisa o cantor e guitarrista Max Cavalera, por telefone, do seu quarto de hotel em Manaus, aonde se apresenta hoje, à noite.

"São dez faixas - e as dez são rápidas. É muito elétrico e cheio de energia, feito para tocar ao vivo", reitera o músico.



Ele acredita que o rock pesado atual estava precisando um pouco dessa dose de velocidade. "Logo no início falei com Igor que queria uma coisa mais rápida. Tô sentindo que o metal tá mais lento. Então eu queria menos groove e mais rapidez mesmo", conta.



Poder dizer palavrão

Morando em Phoenix, Arizona há mais de vinte anos, Max conta que, para ele, é sempre uma satisfação se apresentar diante de uma plateia de conterrâneos brasileiros.



"É (uma relação) bem forte. É legal demais poder falar em português com a galera, conversar, falar palavrão", ri.



"E pelo que já vimos em Fortaleza e no (Festival) Porão do Rock (Brasília), essa turnê vai ser sensacional. No repertório a gente toca coisa velha e coisa nova, coisas do Nailbomb (banda paralela de Max nos anos 1990)", conta.



Tocando duas bandas em paralelo - Cavalera Conspiracy e Soulfly -, Max conta que ele e Igor (que fora do CC toca o projeto eletrônico Mix Hell) costumam programar períodos de mais ou menos um ano para cada projeto.



"A gente passa um ano sem se ver, mas sempre em contato. Aí quando tem que fazer o disco, ficamos juntos. Aí vem os shows nos EUA, no fim do ano. Em 2015 fazemos Europa e outras partes do mundo, como Austrália, África do Sul. Isso leva o ano inteiro. Depois de uma pausa, parto para o décimo álbum do Soulfly", descreve.



Além do CC, a noite de domingo ainda terá a banda Capadocia, do ABC paulista, uma aposta da empresária do CC. No palco, Max e Igor contam com Marc Rizzo na guitarra e Nate Newton no baixo.

