Cauby Peixoto e Ângela Maria fazem dois shows no TCA

Cauby Peixoto e Ângela Maria apresentam em Salvador o repertório de seu disco de estúdio "Reencontro", gravado em 2013. A dupla fará duas apresentações no Teatro Castro Alves, nos dias 9 e 10 de outubro, às 21h.

"Reencontro" é o terceito projeto da parceria entre Cauby e Ângela. Além das faixas do novo álbum, os artistas interpretam grandes sucessos da música romântica brasileira, como "Apelo" (Vinicius de Moraes/Baden Powell), "O mundo é um moinho" (Cartola) e "Como é grande meu amor por você" (Roberto e Erasmo Carlos).

As canções que marcaram as carreiras de ambos também fazem parte do repertório. Entre elas "Vida da Bailarina", "Bastidores", "Babalú" e "Conceição". Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos nos pontos de venda do TCA ou pelo site Compre Ingressos.

