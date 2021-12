Cascadura recebe convidados no Portela Café

As batidas do rock tomam conta do Portela Café na noite de amanhã. A partir das 22 horas, a banda Cascadura se apresenta com a segunda edição do projeto Cascadura +, trazendo uma dobradinha entre a anfitriã e nomes da música baiana. A convidada da noite é a banda Teenage Buzz, campeã do Desafio das Bandas 2014.

Com ingressos no valor de R$ 20, o evento celebra o retorno de Cascadura a Salvador após shows em São Paulo, apresentando seu som consagrado em 23 anos dedicados ao rock. Já a banda convidada apresenta a influência de ritmos como britpop, garage, indie rock e rock clássico dos anos 1960.

