Cascadura e Vivendo do Ócio fazem show em SSA

As bandas Cascadura e Vivendo do Ócio fazem a festa "Se o rock morreu, esqueceram de enterrar" no dia 2 de dezembro (domingo), a partir das 18 horas, no Burburinho Music Bar (Pituba). Parceiras de longa data, as bandas voltam a dividir o palco apresentando os shows das turnês de seus recentes lançamentos: o álbum "Aleluia", do Cascadura , e "O Pensamento É um Ímã", da Vivendo do Ócio.

"Somos amigos e já escrevemos canções juntos. O Jajá, vocalista da Vivendo do Ócio, participou da faixa "O Delator", de nosso disco "Aleluia". Sou grande fã deles", diz Fábio Cascadura, cantor, guitarrista e compositor do Cascadura, também formado por Thiago Trad (bateria), Du Txai (guitarra), Cadinho (baixo) e Nielton Marinho (percussão).

Já para a Vivendo do Ócio, o show marca o retorno a Salvador, depois de seis meses sem se apresentar na capital baiana. Formada por quatro rapazes do Centro Histórico (Jajá Cardoso no vocal e guitarra, Luca Bori no baixo, Davide Bori na guitarra e Dieguito Reis na bateria), a banda lançou no começo de 2012 o seu segundo disco, "O Pensamento É um Ímã", que foi indicado na categoria de Melhor Disco no VMB 2012 da MTV Brasil

