Cascadura e Vivendo do Ócio celebram o rock em show

As bandas Cascadura e Vivendo do Ócio vão se apresentar domingo, 2, às 18h, no Burburinho Music Bar (Pituba), na festa Se o Rock Morreu, Esqueceram de Enterrar. As bandas vão apresentar os shows dos álbuns Aleluia e O Pensamento é um Imã, respectivamente, ambos finalistas do Vídeo Music Brasil 2012 na categoria Melhor Disco.

"Somos amigos, parceiros. Já escrevemos canções juntos e o Jajá, vocalista da VDO, participou da faixa O Delator, de nosso disco Aleluia. Sou grande fã deles, eles formam uma banda com muita personalidade", destaca Fábio Cascadura, cantor, guitarrista e compositor do Cascadura. A Vivendo do Ócio, que está há seis meses sem se apresentar em Salvador, está ansiosa para o reencontro. "Tocar em Salvador é sempre massa", comenta Jajá Cardoso, vocalista da banda.

