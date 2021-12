Cascadura apresenta show do álbum "Vivendo em Grande Estilo"

Cascadura segue fazendo seus últimos shows. No domingo, 15, a banda homenageia o álbum "Vivendo em Grande Estilo", de 2004, Às 18h,na Praça Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador. O show vai contar com a participação de Martin, hoje na banda de Pity. Os ingressos custam R$ 20 (intenra)

"Se o disco Bogary (2006) reposicionou o Cascadura no cenário roqueiro do Brasil, tornando a banda mais conhecida país afora, e apresentou um som mais pesado, o disco anterior encarregou-se de preparar o terreno para que tudo aquilo acontecesse", lembrou Fábio Cascadura.

Dentre outras coisas, conta ele, foi o disco que consolidou novas parcerias: "Vínhamos de um momento de 'desmonte' da formação que tinha marcado aquela estética 'anos 70'. Em 2000, os outros caras seguiram seus caminhos e eu fiquei com a banda. Foi quando convidei o Thiago Trad, que eu já conhecia do Inkoma, e começamos uma parceria que dura até hoje. O "novo" Cascadura dos anos 2000 surgiu ali".

Naquele período, além de Trad, a banda ganharia outro importante membro: "Na verdade, contamos com a ajuda de Flash, ex-integrante dessa fase 'anos 70' para 'remontar' o Cascadura, e pensamos em muitos bons nomes para substitui-lo. Martin havia acabado de sair de sua banda, a King Cobra, e todos erámos fãs dele. Foi a escolha perfeita!", relembra o vocalista.

