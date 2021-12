Casarão no Centro Histórico será palco de festas juninas

Um casarão localizado no bairro do Carmo, no Centro Histórico de Salvador, será palco de festas open bar realizadas durante os três domingos que antecedem os festejos juninos. Esta é a proposta da "Casa Skol", que abrirá as suas portas nos dias 31 de maio, 7 e 14 de junho, para 700 pessoas.

O objetivo é proporcionar ao público um clima de São João, associado a shows de atrações ainda não confirmadas. "Quem for na Casa Skol vai se sentir como se estivesse em uma pequena cidade do inte​​rior, e com muitas atrações, muita música, muita fartura e muita cerveja gelada, pois no São João com Skol tem de tudo um muito", afirma Gabriella Esper, gerente de marketing e connections da AmBev.

A produção ainda promete uma vista para a Baía de Todos-os-Santos, cenografia junina e uma praça de alimentação com food trucks para quem comparecer ao evento.

