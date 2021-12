Casa de shows especializada em forró comemora 13 anos

O Coliseu do Forró, localizado na orla de Patamares, completa 13 anos em outubro. Em comemoração, a casa de shows, que é pioneira no ritmo, oferece uma programação especial neste fim de semana.

Na sexta-feira, 2, a festa fica por conta do cantor Virgílio e da banda Flor Serena, que recebem artistas como Léo Macêdo, da banda Estakazero, Eugênio Cerqueira, Marquinhos Café, Quininho de Valente, Júlio Cesar, entre outros convidados.

Já no sábado, 3, as bandas Cangaia de Jegue e Tio Barnabé, ficam responsáveis por comandar os shows que contam ainda com participações especiais. Ú Tal do Xote, Colher de Pau e Filomena Bagaceira já confirmaram presença.

Ambos os eventos começam às 22h e os ingressos custam R$ 30, para as moças, e R$ 40, para os rapazes.

adblock ativo