Casa da Música comemora 26 anos com 'Sarau Especial de Aniversário'

O 'Sarau Especial de Aniversário' abre às 18h desta terça-feira, 3, a programação especial durante o mês de setembro da Casa da Música, em Itapuã. O espaço, que comemora 26 anos, vai ter roda de samba e apresentação de capoeira. A entrada é gratuita.

Os convidados Firmino de Itapuã, do Dona Salvadora, Seu Régi, Geovanna Costa e integrantes das Ganhadeiras vão fazer uma grande roda de samba em homenagem à Casa da Música, que também é um espaço para todos os ritmos da cultura popular da Bahia.

A festa conta ainda com a apresentação do grupo de Capoeira Mutantes, do mestre Camaleão, que é conhecido por sua musicalidade e jogo criativo e solto.

