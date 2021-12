Caruru cultural marca terceiro ensaio do Bloco Afro Ókánbí

As cantoras Márcia Short, Juliana Ribeiro, Lia Chaves e Mariella Santiago e a Banda Didá são as atrações da noite do terceiro ensaio do Bloco Afro Ókánbí, na quarta-feira, 19, na Praça Tereza Batista, a partir das 20h, com entrada gratuita.

Durante a noite, as artistas receberão o Troféu Deusa Negra Atikum, representando o talento da mulher negra na música brasileira e acontecerá ainda o "caruru cultural".

Ao som afro cubano da Banda Okanbi Afro Pop comandada pelo percussionista Jorjão Bafafé, a noite promete ser marcada pela diversidade de ritmos e estilos musicais, o que já se tornou uma prática nos ensaios do bloco.

adblock ativo