Carol Soares se apresenta nesta quarta-feira no Rio Vermelho

A cantora santo-amarense, Carol Soares, se apresenta nesta quinta-feira, 22, a partir das 21h no Bar Maria da Villa, localizado no bairro do Rio Vermelho.

Apresentando o seu show "Doce Força", a cantora mostrará ao público as diversas formas de se fazer samba. Com um repertório inspirado na cultura da cidade de Santo Amaro, Carol fará uma mistura de samba com MPB e colocará todo mundo pra dançar.

Com entrada gratuita, o show poderá ser conferido por todos os adeptos da música boa.

adblock ativo