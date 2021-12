Carol & Vitória apresentam primeiro EP da dupla

A dupla de irmãs Carol & Vitória irão lançar seu primeiro EP nesta sexta-feira, 23. "Gato Preto" chega as plataformas de música pela Som Livre. O trabalho traz sete canções, com destaque para "Playground" que conta com participação de MC Dede e mais as inéditas “Sintomas de Amor”, “Miopia”, “Vai Dar Pé” e “Gato Preto”.

“Nossas versões femininas para funks famosos nos tornaram muito conhecidas na internet, então trazer esse estilo musical para dentro do nosso EP é importante para preservar nossas raízes e mostrar como somos ecléticas quando se trata de música, além de reforçar que não temos preconceito nenhum com o funk. Pelo contrário, adoramos o ritmo!”, afirma Vitoria.

Além do disco, a dupla foi convidada a fazer parte da campanha "16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres", que tem iniciativa da ONU Mulheres. A intenção é ter uma mobilização maior pela voz dos movimentos femininos e de promover mudanças visando a prevenção e eliminação da violência contra o gênero feminino.

