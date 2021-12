Carnaval 2019: Tomate é atração confirmada no bloco Fissura 77

O cantor Tomate é atração confirmada no carnaval do bloco Fissura 77. Com o inusitado slogan "Seu Carnaval vai ser Pik*%@& das galáxias", o bloco desfila logo no primeiro dia da folia, sexta-feira, 1º de março, no circuito Barra-Ondina, a partir das 17h. Os abadás já estão à venda!

Sob o comando de Tomate pelo quinto ano consecutivo, neste ano, o Fissura 77 será o 5º da fila. Quem quiser curtir o bloco e a já conhecida irreverência do anfitrião, pode adquirir seu abadá pelo site. O folião paga R$ 280 no abadá individual.

No entanto, comprando o abadá na promoção de lançamento, o valor cai para R$ 260, individual, e R$ 460 na casadinha. O desconto já encontra-se disponível no site do bloco Fissura77 e é válida por tempo limitado.

adblock ativo