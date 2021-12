Carmem Monarcha lança álbum em Salvador

A cantora lírica Carmem Monarcha lança, nesta quarta-feira, 12, o seu novo álbum Amore, às 20 horas, com pocket show e sessão de autógrafos, no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura no Shopping Salvador, com entrada gratuita. O novo projeto da soprana tem a sua própria assinatura na produção musical e conta com a participação do maestro Renato Misiuk à frente da Orquestra Allegro.

“Cada música tem traços da minha personalidade artística. Dei a luz do inicio ao fim do projeto. Os arranjos ficaram do meu jeito, como eu queria. No repertório escolhi canções relacionadas ao amor, fé e amizade. Começo por Monte Castelo de Renato Russo. Conheci a mãe dele, Carminha Manfredini, em um show. Ela disse que queria que eu gravasse a música do seu filho. Posso dizer que a construção desse álbum foi uma produção sentimental”, disse a soprana.

Erudito e Popular

Amore tem 12 faixas e traz releituras de clássicos do repertório erudito e popular de diferentes nacionalidades. Renato Russo e Pinxinguinha, os representantes brasileiros, passeiam ao lado da francesa Edith Piaf e do uruguaio Carlos Gardel.

“São 15 anos de carreira e percorri o mundo fazendo apresentações com o maestro André Rieu, mas sempre sentia falta da música brasileira. Tive contato com o estilo cross over, que é a junção de dois ou mais gêneros. Resolvi misturar arranjos clássicos com músicas mais populares. O meu público tem crescido e mudado de composição. Antes era formado majoritariamente por pessoas mais idosas, hoje os jovens tem ido assistir ao show e tenho recebido muitos elogios ao meu trabalho. Estou feliz em conseguir apresentar a música clássica para esse novo público”, afirmou a cantora.

Sobre a música clássica no Brasil, Carmem Monarcha opina que é preciso mais incentivo nas produções nacionais para valorizar os músicos brasileiros, garantir ingressos mais baratos como forma de atrair novos públicos.

Palestras-shows

A cantora lírica inicia, no mês de maio, um novo projeto paralelo a Amore. Ao acreditar na força da música em tocar a emoção das pessoas, Carmem Monarcha, orientada pelo psiquiatra e escritor Augusto Cury, realizará palestras-shows. São palestras motivacionais relacionando música e gestão da emoção, buscando levar ao público um pouco mais de qualidade de vida.

Lançamento do álbum Amore, com pocket show e sessão de autógrafos / Hoje , às 20 horas / Teatro Eva Herz, no Shopping Salvador / Entrada Gratuita e O cd custa R$ 29,90

