Carlos Eládio homenageia Raul Seixas com projeto na Varanda do Sesi

Cantor e amigo de Raul Seixas, Carlos Eládio irá homenagear o artista com o projeto "Viva Raul". O show será apresentado neste sábado, 25, a partir das 22h, na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho.

Durante a apresentação, o artista buscará celebrar a carreira de Raul, que morreu há 29 anos. Eládio é ex-integrante da banda Os Panteras e gravou com Raul em 1967 o álbum "Raulzito e Os Panteras".

Canções como "Gita", "Metamorfose Ambulante", "Sociedade Alternativa", "Ouro de Tolo" e "Cowboy Fora da Lei" irão fazer parte do repertório.

Os ingressos custam R$ 30 e podem ser adquiridos na bilheteria do local.

