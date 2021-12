Carlos Colla faz show e lança livro em Salvador

O cantor e compositor Carlos Colla, que já teve canções gravadas por Roberto Carlos, Nelson Gonçalves e Julio Iglesias, se apresenta em Salvador na terça-feira, 13, às 21h, no B-23 Lounge Music Bar.

Colla vai apresentar no show músicas como Falando Sério, Verdade Chinesa, Bye Bye Tristeza, Além da Cama, Sonho Lindo, Solidão, Hoje a Noite não tem Luar e A Namorada, que também é o nome do livro que ele vai lançar na quarta-feira, 14, às 19h30, na Livraria Cultura do Salvador Shopping.

