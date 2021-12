Carlinhos Brown também é convidado do ensaio do Harmonia

Além da presença de Bell Marques e Mumuzinho, o ensaio do Harmonia do Samba desta segunda-feira, 17, ainda terá a participação do cantor e compositor Carlinhos Brown.

O show de abertura da Melhor Segunda-feira do Mundo, que chega a sexta edição da temporada de 2014, fica por conta da música romântica do cantor Péricles.

O evento acontece na Área Verde do Wet'n Wild, na avenida Paralela, às 21 horas. O ingresso custa R$ 40 (pista) e R$ 80 (camarote).

