Carlinhos Brown encerra temporada do Domingo no TCA

Carlinhos Brown vai encerrar a temporada de 2014 do projeto Domingo no TCA, do Teatro Castro Alves. O multi-instrumentista preparou um pocket show especial para este domingo, 21, às 11 horas, onde irá tocar piano, berimbau e violão, entre outras coisas.

Durante a apresentação, Brown, que neste verão está homenageando os 30 anos do axé music, vai explicar os ritmos criados para o axé.

No encontro, o público ainda poderá conferir um repertório com os maiores sucessos do artista, além da versão acústica da sua nova música de trabalho "Por Causa de Você", composta para parabenizar o movimento carnavalesco.

Os ingressos custam R$ 1 (inteira) e R$ 0,50 (meia) e são vendidos somente no dia do espetáculo, a partir das 9h, com acesso imediato do público.

