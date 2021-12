Carlinhos Brown e Mart'nália fazem show em Salvador

O cantor baiano Carlinhos Brown e a sambista carioca Mart'nália confirmaram encontro no palco da casa de shows do Bahia Café Hall, na Paralela, em Salvador. O show acontece às 20h do dia 20 de abril. Os ingressos custam R$80 (pista) e R$80 (camarote).

No evento, Brown deve cantar as músicas do disco novo Mixturada Brasileira, que mistura a percussão baiana com as programações do DJ Deeplick. A cantora Mart'nália também deve divulgar seu novo álbum, Não tente me compreender, que contou com a produção do cantor Djavan.

