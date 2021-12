Carlinhos Brown e convidados animam garotada no Sarau Kids

A alegria das crianças contagiou o Museu du Ritmo, na região do Comércio, em Salvador, neste sábado, 30, na terceira edição do Sarau Kids promovida por Carlinhos Brown. O show de abertura da banda DóRéMiLá, que começou por volta das 17h, já anunciava o clima carnavalesco do público infantil.

Para Milla Franco, da DóRéMiLá, fazer parte de um evento infantil como o Sarau Kids é um reconhecimento muito grande para uma banda que tem apenas um ano e meio de estrada. "É uma alegria grandiosa pra gente fazer parte deste projeto", disse.

Lança confetes, serpentinas, espumas, brincadeiras, rostos pintados e coreografias deram o tom ao Sarau Kids. Era inevitável não identificar a felicidade da garotada que vibrou quando Carlinhos Brown e os dançarinos subiram ao palco reverenciando a cultura popular e nordestina.

"Não tenho nem palavras para explicar o que estou sentindo neste Sarau", respondeu Clara Nascimento, de 9 anos, que fez uma participação especial ao lado do cantor mirim Lucas Marques.

Brown recebeu como convidado a dupla Lucas e Orelha

Parceria

O grupo A TARDE, em parceria com a TV Aratu, marcou presença no Sarau Kids. Além da cobertura do evento, duas crianças - filhos de funcionários - foram ao Sarau Kids para entrevistar Carlinhos Brown e os campeões da última edição do reality "Super Star", Lucas e Orelha.

Acompanhado da mãe e da irmã, Bernardo Guerreiro, 10, disse que não controlou a ansiedade para fazer a entrevista. "Estou feliz por estar aqui, mas não consegui dormir quando soube que iria entrevistar o Brown". Já Catarina Soares, 9, que estava com o pai, confessou que se sentiu um pouco tímida ao lado do artista.

Depois de cantar o seu novo hit "Dia Iluminado" e outras canções que consagraram a sua carreira, o "Cacique do Candeal" se disse muito feliz com o Sarau Kids. "Sigamos com o amor e a paz que há em cada criança. É disso que precisamos para que o mundo sempre seja melhor ", afirmou.

