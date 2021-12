Carlinhos Brown confirma convidados para Enxaguada de Yemanjá

O cantor Carlinhos Brown confirmou a presença de Jorge Aragão, Dudu Nobre, Mariene de Castro e Timbalada na 3ª edição da Enxaguada de Yemanjá, que acontecerá no dia 2 de fevereiro, na Vila Caramuru (antigo Mercado do Peixe), no Rio Vermelho, às 16h.

Os ingressos para o evento já estão à venda nos Balcões de Ingressos dos Shoppings e também através do site e do APP da Safeticket. Os bilhetes estão custando R$70 a pista e R$120 a área vip.

adblock ativo