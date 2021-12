Carlinhos Brown completa 50 anos nesta sexta-feira

O multiartista baiano Antônio Carlos Santos de Freitas, mais conhecido pelo público como Carlinhos Brown, completa nesta sexta-feira, 23, 50 anos de vida. Este texto é apenas um breve registro de parte de sua profícua atividade artística, para marcar a passagem de seu meio século de vida.

Nascido no bairro do Candeal Pequeno, em Salvador, Brown se mantém, desde os anos 1980, como um dos mais ativos artistas da música baiana, atuando como cantor, músico, produtor, arranjador e "agitador cultural".

Desde que iniciou no mundo da música, dando os primeiros passos sobre a tutela de Osvaldo Alves da Silva, o Mestre Pintado do Bongô, Brown vem mesclando em suas experiências musicais os sons dos tambores baianos com diversos ritmos musicais.

Começou a tocar como músico profissional nos anos 1980, quando passou pelos lendários estúdios baianos WR, onde foram gravados a maioria das produções locais da época. Tocou na banda de Luiz Caldas, que gravou uma composição sua, "Visão de Ciclope", feita em parceira com Jefferson Robson e o próprio Luiz Caldas, faixa que ganhou grande execução na capital baiana.

A partir de então, começou a ser reconhecido como compositor, chegando ao sucesso nacional pela voz de Caetano Veloso, que gravou "Meia Lua Inteira", faixa de autoria de Brown, no disco "Estrangeiro", de 1989.

Nos anos 1990, criou a banda Timbalada, produzindo todos os discos do grupo até então, além de compor a maioria dos seus sucessos. Ainda nos anos 1990, lançou-se em carreira solo, com o álbum "Alfagamabetizado" (1996), obra lançada em vários países pelo mundo e que está presente no livro "1001 discos para ouvir antes de morrer", sucesso editorial mundial, que contém opiniões de 90 críticos musicais internacionais.

Entre as diversas parcerias de sua carreira, uma das que merece destaque é a com o músico Sergio Mendes. Foi com ele que Brown atingiu dois dos seus mais importantes prêmios na carreira internacional.

Em "1995", Brown participou da composição de cinco das 12 faixas do disco "Brasileiro", premiado com o Grammy (maior premiação da indústria musical norte-americana) de melhor álbum de World Music. Mais recentemente, em 2012, a dupla compôs "Real in Rio", música presente na animação "Rio", e que foi indicada como melhor canção original na última edição do Oscar (maior premiação da indústria cinematográfica norte-americana).

Outros parceiros de destaque são os cantores Marisa Monte e Arnaldo Antunes, que além de gravar canções de Brown, formaram com o artista baiano o projeto "Tribalistas", um dos maiores sucessos da música brasileira dos anos 2000. Segundo levantamento do Ecad - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, a faixa do trio "Velha Infância" é a música mais tocada nas rádios brasileiras neste século.

Atualmente, Brown participa como jurado do programa de TV The Voice Brasil, edição brasileira do programa de calouros musicais de muito sucesso no exterior. Além dos seus projetos musicais, Brown é atuante em diversos projetos sociais, em especial na comunidade que nasceu, no Candeal, em Salvador.

Este é um brevíssimo resumo de parte da carreira deste artista baiano, que ainda continua ativo em diversos projetos. Que o Carlito Marrón, como é conhecido na Espanha, tenha ainda muitos anos de vida, para que possa brindar seus admiradores e fãs com a força e diversidade de sua música. Parabéns, Brown!

adblock ativo