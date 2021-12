Carlinhos Brown apresenta Sarau Kids em shopping de Salvador

O cantor Carlinhos Brown vai comandar, no próximo dia 4 de fevereiro (domingo), a edição 2018 do Sarau Kids, que é um evento dedicado aos pequenos. A apresentação começará a partir das 16h, no estacionamento do piso L1, do Salvador Shopping.

Para a animar a criançada, o Cacique do Candeal promete um espetáculo cênico-musical repleto de fantasia e diversão. No evento, também estarão presentes a dupla Paxuá e Paramin, dois personagens indígenas criados por Brown para sensibilizar crianças e adultos sobre a necessidade de preservar o meio ambiente.

Além das apresentações, o Sarau Kids contará com brinquedos infláveis e food trucks. Os ingressos do primeiro lote custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) e podem ser adquiridos no site do Salvador Shopping ou na loja do Pida. Crianças menores de 3 anos não pagam a entrada.

